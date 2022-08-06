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В Казахстані вирішили продавати пальне іноземцям дорожче, ніж місцевим

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Субота 06 серпня 2022 01:53
В Казахстані вирішили продавати пальне іноземцям дорожче, ніж місцевим Фото: Казахстан вводить диференційовані ціни на автомобільне паливо (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністерство енергетики Казахстану розробляє проект закону, згідно з яким дизельне паливо в країні буде продавати іноземцям дорожче, ніж громадянам країни.

Про це заявив міністр енергетики Болат Акчулаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Enkorr.

"Ціни будуть диференційовані залежно від резидентства, обсягів споживання та видів транспорту. Робота в цьому напрямку буде продовжена із зацікавленими сторонами", — підкреслив міністр.

Акчулаков також зазначив, що низькі ціни на пальне в Казахстані призвели до того, що щомісяця зростає його споживання на 120 тисяч тонн. Введення більш високих цін має запобігти дефіциту в країні.

За даними прикордонної служби Казахстану, в Республіку щодня в'їжджає близько 4,5 тисячі одиниць вантажного транспорту, з якого 70% належать іноземцям.

Нагадаємо, раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що Казахстан не визнаватиме так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".

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