В Казахстані вирішили продавати пальне іноземцям дорожче, ніж місцевим

Міністерство енергетики Казахстану розробляє проект закону, згідно з яким дизельне паливо в країні буде продавати іноземцям дорожче, ніж громадянам країни.

Про це заявив міністр енергетики Болат Акчулаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Enkorr .

"Ціни будуть диференційовані залежно від резидентства, обсягів споживання та видів транспорту. Робота в цьому напрямку буде продовжена із зацікавленими сторонами", — підкреслив міністр.

Акчулаков також зазначив, що низькі ціни на пальне в Казахстані призвели до того, що щомісяця зростає його споживання на 120 тисяч тонн. Введення більш високих цін має запобігти дефіциту в країні.

За даними прикордонної служби Казахстану, в Республіку щодня в'їжджає близько 4,5 тисячі одиниць вантажного транспорту, з якого 70% належать іноземцям.