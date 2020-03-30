Иностранным морякам запретили сходить на берег в портах Украины

Иллюстративное фото (akzent.zp.ua)

Временно закрытыми есть только пункты пропуска в морских портах Усть-Дунайск и Скадовск

В украинских морских портах членам экипажей иностранных судов, не являющимся гражданами Украины, запрещено покидать пределы пункта пропуска из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бердянского морского порта.

Отмечается, что порт работает в штатном режиме.

"Иностранным членам команды судна спускаться на берег запрещено. В морских портах Украины действует запрет покидать пределы пункта пропуска членам экипажей иностранных судов, которые не являются гражданами Украины", - говорится в сообщении.

Государственная пограничная служба приняла соответствующее решение во исполнение распоряжения Кабинета министров о запрете на пересечение границы Украины иностранными гражданами и лицами без гражданства. Оно усиливает внедренные санитарные меры по противодействию распространению коронавируса в портах.

Теперь пограничный контроль судов и идентификация лиц осуществляются пограничниками непосредственно у трапа судна. Также на борт иностранных судов допускается только обслуживающий персонал с обязательными средствами индивидуальной защиты.

При этом грузовые операции и экспорт, импорт, транзит продукции через морские порты сейчас происходит в штатном режиме с учетом комплекса противоэпидемических мероприятий. Согласно распоряжению правительства временно закрытыми есть только пункты пропуска в морских портах Усть-Дунайск и Скадовск.

Напомним, по состоянию на 30 марта в Украине число заболевших в стране увеличилось до 480 человек, при этом зафиксировано уже 11 смертей. Полностью выздоровели шесть пациентов. За сутки COVID-19 был лабораторно подтвержден у 62 человек. Наибольшее количество случаев выявлено в Киеве - 102.