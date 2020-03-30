ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Іноземним морякам заборонили сходити на берег у портах України

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 21:39
Іноземним морякам заборонили сходити на берег у портах України
Ілюстративне фото (akzent.zp.ua)

Тимчасово закритими є лише пункти пропуску в морських портах Усть-Дунайськ та Скадовськ

В українських морських портах членам екіпажів іноземних суден, що не є громадянами України, заборонено залишати межі пункту пропуску через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба адміністрації Бердянського морського порту.

Наголошується, що порт працює в штатному режимі.

"Іноземним членам команди судна спускатися на берег заборонено. У морських портах України діє заборона покидати межі пункту пропуску членам екіпажів іноземних суден, які не є громадянами України", - йдеться в повідомленні.

Державна прикордонна служба прийняла відповідне рішення на виконання розпорядження Кабінету міністрів про заборону на перетин державного кордону України іноземними громадянами і особами без громадянства. Воно посилює впроваджені санітарні заходи з протидії поширенню коронавіруса в портах.

Тепер прикордонний контроль суден та ідентифікація осіб здійснюються прикордонниками безпосередньо біля трапа судна. Також на борт іноземних суден допускається тільки обслуговуючий персонал з обов'язковими засобами індивідуального захисту.

При цьому вантажні операції і експорт, імпорт, транзит продукції через морські порти зараз відбувається в штатному режимі з урахуванням комплексу протиепідемічних заходів. Згідно з розпорядженням уряду тимчасово закритими є лише пункти пропуску в морських портах Усть-Дунайськ та Скадовськ.

Нагадаємо, станом на 30 березня в Україні кількість хворих у країні збільшилася до 480 осіб, при цьому зафіксовано вже 11 смертей. Повністю одужали шість пацієнтів. За добу COVID-19 був лабораторно підтверджений у 62 осіб. Найбільшу кількість випадків виявлено в Києві - 102.

У Тернопільській області медсестри звільняються через зараження коронавірусом медиків, - заступник голови РДА На Кіпрі посилили карантинні заходи
Новини України портКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся