Иностранные компании будут контролировать, как Укравтодор ремонтирует дороги, - Голик

Фото: Юрий Голик (из открытых источников)

Строительство украинских дорог будут контролировать независимые иностранные компании

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик сообщил, что качество ремонта и строительства украинских дорог отныне будут контролировать независимые иностранные компании. Об этом он написал в Facebook.

"Сюрприз. Иностранные компании будут контролировать ремонт и строительство дорог, заказчиком работ на которых является Укравтодор. Причем, случится это очень быстро. Считайте, что случилось уже", - отметил он.

По мнению Голика, это резко уменьшит количество "любителей обмануть судьбу и заставит их даже не смотреть в сторону дорог".

Сюрприз. Иностранные компании будут контролировать ремонт и строительство дорог, заказчиком работ на которых является... Опубліковано Юрієм Голиком Пʼятниця, 6 грудня 2019 р.

Со своей стороны, председатель Укравтодора Александр Кубраков написал в Facebook, что на этой неделе провел встречу с экспертами австрийской iC consulenten и представителями служб автодорог в Донецкой и Запорожской областях. Главная тема разговора - привлечение независимых экспертов с международным опытом к контролю за качеством работ на украинских дорогах.

"Чем нам может помочь опыт австрийской консалтинговой фирмы? Сейчас мы обсуждаем возможность сотрудничества в рамках пилотного проекта - на дороге Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь, работы на которой завершились недавно. В результате планируем получить рекомендации и план действий по улучшению контроля за выполненными работами с учетом опыта стран ЕС", - сообщил он.

По словам Кубракова, ранее новые или отремонтированные дорожные объекты часто принимались "с закрытыми глазами" - о том, что существуют нормы и стандарты просто "забывали". Такой подход сводил на нет все смысл строительства - некачественные дороги быстро изнашивались и требовали нового ремонта.

"Уже в следующем году качество выполнения всех ключевых дорожных проектов будет контролироваться независимыми международными компаниями, экспертиза которых признана миром", - подчеркнул глава Укравтодора.

Ранее Юрий Голик сообщил, что ЕБРР и ЕИБ предоставили Украине кредит на сумму 900 млн евро на реконструкцию трассы M05 Киев-Одесса. Кроме того, в рамках соглашения о финансировании будет отремонтирован северный участок объездной дороги вокруг Львова.