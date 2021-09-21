Иностранные компании боятся инвестировать в Украину, нужна надежная судебная система, - Scania

Шведский производитель грузовиков Scania, который работает на украинском рынке с 1993 года, может потерять 10 млн долларов из-за непредсказуемости системы правосудия в Украине.

"Должна быть надежная судебная система, чтобы иностранные компании не чувствовали риска инвестировать в Украину. Это первое, второе и третье, о чем мы просим эту страну. Мы получаем необоснованные решения, которые, по нашему мнению, являются заведомо незаконными и неправомерными. Это главная причина, по которой мы считаем наши инвестиции незащищенными. (Вот почему, - ред.) суммы иностранных инвестиций низкие для страны с таким потенциалом", - сказал Хокан Йюде.

В частности, два бывших дилерских центра – "Проскан" и "Журавлына" - практически одновременно подали иски против Scania Ukraine с требованием выплатить компенсацию за предполагаемую упущенную выгоду.

В 2017 году киевский дилер "Проскан" был признан банкротом и лишился помещений из-за долгов по кредитам. Компания не могла выполнять взятые на себя обязательства и контракт со Scania был расторгнут. В настоящее время "Проскан" требует 6,1 млн долларов или 164,4 млн грн в качестве компенсации за предполагаемую упущенную выгоду. Необъяснимым образом первая инстанция удовлетворила требования бывшего дилера, а первое слушание в апелляции, которое должно было состояться 9 сентября, отложено на неопределенный срок.

Контракт с сарненским дилером "Журавлына" был расторгнут после того, как Scania уличила компанию в продаже дешевых подержанных запчастей клиентам, вместо оригинальной продукции шведского производителя. Согласно документу, Scania Ukraine могла расторгнуть контракт без согласия дилера, если большая часть его активов была продана. Это произошло еще в 2008 году: один из совладельцев продал 50% акций "Журавлына" нынешнему единственному владельцу Олегу Политыло.

Судебный спор между Scania Ukraine и "Журавлыной" продолжается более девяти лет. Несмотря на то, что Scania Ukraine выиграла дело о расторжении контракта в 2017 году, "Журавлына" продолжает требовать 4,6 млн долларов или 124 млн грн компенсации. Scania проиграла суд первой инстанции, но выиграла во второй. Компания ожидает вердикта Верховного суда 22 сентября.

Как отмечает в материале бывший координатор гражданского совета добросовестности судебной системы, оба дела бывшим "партнерам" Scania практически невозможно было выиграть без коррупционной составляющей в судах первой инстанции. В свою очередь, по мнению Scania, именно поэтому многие иностранные инвесторы не решаются идти в Украину. Они не могут быть уверены, что их инвестиции защищены, и могут ожидать любых судебных решений.