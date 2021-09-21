Іноземні компанії бояться інвестувати в Україну, потрібна надійна судова система, - Scania

Шведський виробник вантажівок Scania, який працює на українському ринку з 1993 року, може втратити 10 млн доларів через непередбачуваність системи правосуддя в Україні.

"Повинна бути надійна судова система, щоб іноземні компанії не відчували ризику інвестувати в Україну. Це перше, друге і третє, про що ми просимо цю країну. Ми отримуємо необгрунтовані рішення, які, на нашу думку, є заздалегідь незаконними і неправомірними. Це головна причина, по якій ми вважаємо наші інвестиції незахищеними. (Ось чому, - ред.) суми іноземних інвестицій низькі для країни з таким потенціалом", - сказав Хокан Йюде.

Зокрема, два колишніх дилерські центри - "Проскан" і "Журавлина" - практично одночасно подали позови проти Scania Ukraine з вимогою виплатити компенсацію за передбачувану упущену вигоду.

У 2017 році київський дилер "Проскан" був визнаний банкрутом і позбувся приміщень через борги по кредитах. Компанія не могла виконувати взяті на себе зобов'язання і контракт зі Scania було розірвано. В даний час "Проскан" вимагає 6,1 млн доларів або 164,4 млн грн в якості компенсації за передбачувану упущену вигоду. Нез'ясовним чином перша інстанція задовольнила вимоги колишнього дилера, а перше слухання в апеляції, яке повинно було відбутися 9 вересня, відкладено на невизначений термін.

Контракт з сарненським дилером "Журавлина" був розірваний після того, як Scania викрила компанію в продажу дешевих старих запчастин клієнтам, замість оригінальної продукції шведського виробника. Згідно з документом, Scania Ukraine могла розірвати контракт без згоди дилера, якщо більша частина його активів було продано. Це сталося ще в 2008 році: один із співвласників продав 50% акцій "Журавлина" діюому єдиному власникові Олегу Політило.

Судовий спір між Scania Ukraine і "Журавлина" триває понад дев'ять років. Незважаючи на те, що Scania Ukraine виграла справу про розірвання контракту в 2017 році, "Журавлина" продовжує вимагати 4,6 млн доларів або 124 млн грн компенсації. Scania програла суд першої інстанції, але виграла в другій. Компанія очікує вердикту Верховного суду 22 вересня.

Як зазначає в матеріалі колишній координатор громадської ради сумлінності судової системи, обидві справи колишнім "партнерам" Scania практично неможливо було виграти без корупційної складової в судах першої інстанції. У свою чергу, на думку Scania, саме тому багато іноземних інвесторів не наважуються йти в Україну. Вони не можуть бути впевнені, що їх інвестиції захищені, і можуть очікувати будь-яких судових рішень.