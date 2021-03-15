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Иностранные дипломаты массово нарушают ПДД в Украине. В Раде готовят ответ

Автор: РБК-Украина

В Украине готовятся принять законодательные изменения, которые позволят привлекать иностранных дипломатов к ответственности за нарушение правил дорожного движения. На сегодня они пользуются иммунитетом.

Об этом на брифинге в МВД заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник.

"Сейчас вместе с МВД парламентарии работают над внесением изменений в статью 16 Кодекса Украины об административных правонарушениях о применении ответственности за совершение правонарушений к иностранцам, которые пользуются иммунитетом. Данный законопроект будет зарегистрирован уже на этой неделе", - отметил нардеп.

По его словам, основанием для таких изменений является проблема систематических нарушений ПДД иностранными дипломатами, которые игнорируют штрафы, пользуясь иммунитетом.

Он также добавил, что в Раде готовят ввести штрафы за оскорбление полицейских, пограничников и членов общественных формирований по охране общественного порядка. Других подробностей он не привел.

Напомним, в 2019 году полицейские в Киеве остановили пьяного дипломата за рулем, но не смогли привлечь его к ответственности из-за иммунитета.

До этого ранее сообщалось, что в Киеве произошла авария с участием автомобиля дипломатического представительства России.

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