Innovation Group задает тренд на корпоративную благотворительность в условиях войны в Украине

Военное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года резко изменило жизни миллионов людей и всего бизнеса в стране. Патриотические компании не только продолжили работать и исполнять все обязательства перед сотрудниками, но и расширили свою деятельность в области благотворительности. Ярким тому примером является IT-компания Innovation Group, которая принимает активное участие в помощи ВСУ и многочисленным пострадавшим от российской агрессии. Об этом говорят реальные цифры и проекты.

Пожертвовано более 2 млн 300 тысяч гривен на помощь ВСУ

С первого дня войны руководство компании объявило сбор средств на помощь защитникам страны. Уже к 3 марта Innovation Group перевела на счет ВСУ 2 млн 200 тыс. гривен (около 75 000$), из которых общими усилиями было собрано 132 тыс. гривен. Помимо этого, теробороне были переданы необходимые хозтовары, аптечки, чай/кофе, сухие пайки.

Помощь ВСУ сплотила всех сотрудников компании, которые изъявили желание и далее вносить свой вклад в корпоративную благотворительность. К 12 июля было собрано еще 100 тыс. гривен. Все средства переведены в Приморскую райадминистрацию Одессы для покупки ВСУ радиостанций, бронежилетов, касок и т.д. Сотрудники Innovation Group своевременно информируются об оказанной помощи и получают подтверждающие отчеты.

Оказана помощь пострадавшим в Сергеевке

1 июля Одесскую область поразила новость о 28 погибших и многочисленных пострадавших в поселке Сергеевка в результате удара российской ракеты. Innovation Group не осталась в стороне и объявила сбор средств на помощь пострадавшим. За короткое время общими усилиями удалось собрать и перечислить в благотворительный фонд «ФОНД ДОБРІ СПРАВИ» 51 884 гривны.

Мобилизация морального духа и частная благотворительность

В условиях военного времени сотрудники Innovation Group принимают участие в различных проектах, которые приближают победу над оккупантами и поднимают всеобщий моральный дух. Например, PHP Team Leader Эдуард Р. на свой День рождения провел небольшую активность – за каждое фото/видео коллег с поздравлением отправил по 200 гривен на помощь военным. Итого, Эдуард пожертвовал 5000 гривен в фонд «Повернись живим».

Другая сотрудница, Software QA Анастасия Д., приняла участие в акции для айтишников от DOU.ua ко Дню вышиванки и рассказала о том, что для нее значит этот праздник во время войны.

Innovation Family – плечом к плечу

Сотрудники Innovation Group – это не просто коллеги по работе, но и сплоченное IT-комьюнити, которое тесно взаимодействует друг с другом. С начала войны ребята обмениваются полезной информацией и отзывами, совместно оказывают помощь пострадавшим и мотивируют друг друга сохранять бодрость духа даже в самые трудные монеты. Компания же прикладывает все усилия, чтобы поддерживать такую коммуникацию и предоставлять ребятам больше возможностей для участия в различных благотворительных проектах.

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