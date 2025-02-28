Інклюзія та перекваліфікація: як змінюється ринок праці у 2025 році

Минулий 2024 рік видався доволі важким для України, тож у 2025 кожен із нас чекає на "покращення". Чи стане він роком відновлення після кризи, або ж навпаки - поглибить наявні проблеми на ринку праці - у колонці керівниці напрямку OLX Робота Марії Абдулліної для РБК-Україна.

Тенденції на ринку праці

Війна суттєво змінила правила гри для всіх: роботодавців, працівників, держави. Очікується, що інклюзія стане не просто трендом, а необхідністю, яка в перспективі дозволить не тільки інтегрувати уразливі категорії населення в економічне життя та сприяти соціальній стабільності, а й допоможе бізнесам адаптуватись до викликів сьогоднішнього трудового сектору.

Останнє дослідження ринку праці від OLX Робота виявило тривожну тенденцію: 65% роботодавців очікують погіршення кадрової кризи. Дані від Європейської Бізнес Асоціації прогнозують, що український ринок праці зазнає суттєвих змін у 2025 році. У 2024 році 71% компаній зазнали значного дефіциту кваліфікованих кадрів, і ця проблема потребуватиме системного рішення.

Інклюзія та різноманітність як відповідь на кризу

Серед необхідних заходів для виживання бізнесу можна виділити такі:

Різноманітність (diversity) - формування команд з урахуванням професійних, культурних, гендерних, вікових та інших характеристик.

Інклюзивність (inclusion) - створення умов, де кожен працівник почувається цінним та має рівні можливості.

Перекваліфікація (reskilling) і підвищення кваліфікації (upskilling) - розвиток компетенцій, що допомагає відповідати вимогам ринку.

На мою думку, ці принципи, що я навела вище, набуватимуть більшої ваги, оскільки вони не лише відображають соціальну відповідальність бізнесу, а й мають позитивний стратегічний вплив. При правильній імплементації, вони розширюють пул кандидатів на вакантні посади та можливості бізнесу в процесі рекрутменту та розвитку персоналу.

Згідно з дослідженням Європейської Бізнес Асоціації, 46% роботодавців планують активно залучати молодь до 25 років, 34% зосередяться на працевлаштуванні жінок, а 33% планують співпрацю з навчальними закладами для залучення студентів. Військовослужбовці, які повертатимуться до мирного життя, ймовірно становитимуть важливу та все більш чисельну групу на ринку праці. Тому очікується зростання попиту на програми професійної перекваліфікації.

Посилення ролі жінок та інклюзивність

Цікаво, що в умовах війни роль жінок у трудовій діяльності вже суттєво зросла і ця тенденція посилюватиметься й надалі особливо у технічних професіях, управлінні та логістиці. Прогнозується посилення їхнього залучення в управлінські ролі та зайнятість у військових або суміжних галузях.

Враховуючи зростання кількості людей з інвалідністю через наслідки бойових дій, інклюзивність має стати не лише моральним, а й економічно обґрунтованим вибором для бізнесу. Інвестиції в адаптовану інфраструктуру та спеціальні програми навчання можуть стати критично важливими для забезпечення стійкості бізнесу, економіки, суспільства.

Перекваліфікація як ключовий тренд

В умовах критичного браку робочої сили все більше працівників, ймовірно, будуть змушені освоювати нові професії. Наприклад, люди з галузей, що наразі менш активні з огляду на військовий стан (мистецька сфера, сфера розваг, туризм), можуть перекваліфікуватися на більш затребувані професії, такі як технічні спеціальності, IT, логістика.

Також процес донавчання й перекваліфікації стимулюватиметься й державою та бізнесом, щоб зменшити так звану структурну невідповідність на ринку праці, тобто коли структура пропозиції робочої сили (кваліфікація, навички, досвід працівників) не відповідає структурі попиту на працю (вимогам роботодавців, технологічним змінам, потребам економіки). І бачимо, що вже зараз 56% опитаних компаній планують вкладати кошти у розвиток персоналу.

Ця ж потреба перекваліфікації виражена й серед ветеранів, які повертаються з війни. Якісне дослідження, що відбулось шляхом проведення глибинних інтервʼю серед респондентів командою OLX у 2024 році показало, що ветерани нададуть перевагу командам, у яких працюють інші ветерани, а найбільш поширений запит - навчання із перекваліфікації.

Роль онлайн-освіти

Онлайн-освіта має стати ще доступнішою завдяки курсам, вебінарам і платформам. Очікується, що держава активніше сприятиме перекваліфікації та підвищенню кваліфікації через гранти, пільги для освітніх ініціатив і стимулювання роботодавців до навчання персоналу.

2025 рік може стати переломним для українського ринку праці. Попри песимістичні прогнози, якщо бізнес, держава та суспільство об'єднають зусилля у розвитку людського капіталу, ми зможемо не лише подолати кризу, а й створити більш адаптивний ринок праці. Адже обидва очікувані тренди - розвиток D&I та reskilling/upskilling - можуть сприяти не лише відновленню економіки України, а й формуванню більш стійкого та адаптивного ринку праці.

Головне завдання зараз - не боятися змін, а сприймати їх як можливість для розвитку. Саме під час криз народжуються найсміливіші рішення та найефективніші підходи до роботи з персоналом.