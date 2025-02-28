Инклюзия и переквалификация: как меняется рынок труда в 2025 году

Прошлый 2024 год выдался довольно тяжелым для Украины, поэтому в 2025 каждый из нас ждет "улучшения". Станет ли он годом восстановления после кризиса, или же наоборот - углубит имеющиеся проблемы на рынке труда - в колонке руководителя направления OLX Работа Марии Абдуллиной для РБК-Украина.

Тенденции на рынке труда

Война существенно изменила правила игры для всех: работодателей, работников, государства. Ожидается, что инклюзия станет не просто трендом, а необходимостью, которая в перспективе позволит не только интегрировать уязвимые категории населения в экономическую жизнь и способствовать социальной стабильности, но и поможет бизнесу адаптироваться к вызовам сегодняшнего трудового сектора.

Последнее исследование рынка труда от OLX Работа выявило тревожную тенденцию: 65% работодателей ожидают ухудшения кадрового кризиса. Данные от Европейской Бизнес Ассоциации прогнозируют, что украинский рынок труда претерпит существенные изменения в 2025 году. В 2024 году 71% компаний испытали значительный дефицит квалифицированных кадров, и эта проблема потребует системного решения.

Инклюзия и разнообразие как ответ на кризис

Среди необходимых мер для выживания бизнеса можно выделить следующие:

Разнообразие (diversity) - формирование команд с учетом профессиональных, культурных, гендерных, возрастных и других характеристик.

Инклюзивность (inclusion) - создание условий, где каждый работник чувствует себя ценным и имеет равные возможности.

Переквалификация (reskilling) и повышение квалификации (upskilling) - развитие компетенций, что помогает соответствовать требованиям рынка.

По моему мнению, эти принципы будут приобретать больший вес, поскольку они не только отражают социальную ответственность бизнеса, но и имеют положительное стратегическое влияние. При правильной имплементации, они расширяют пул кандидатов на вакантные должности и возможности бизнеса в процессе рекрутмента и развития персонала.

Согласно исследованию Европейской Бизнес Ассоциации, 46% работодателей планируют активно привлекать молодежь до 25 лет, 34% сосредоточатся на трудоустройстве женщин, а 33% планируют сотрудничество с учебными заведениями для привлечения студентов. Военнослужащие, которые будут возвращаться к мирной жизни, вероятно, будут составлять важную и все более многочисленную группу на рынке труда. Поэтому ожидается рост спроса на программы профессиональной переквалификации.

Усиление роли женщин и инклюзивность

Интересно, что в условиях войны роль женщин в трудовой деятельности уже существенно возросла и эта тенденция будет усиливаться и в дальнейшем особенно в технических профессиях, управлении и логистике. Прогнозируется усиление их привлечения в управленческие роли и занятость в военных или смежных отраслях.

Учитывая рост количества людей с инвалидностью из-за последствий боевых действий, инклюзивность должна стать не только моральным, но и экономически обоснованным выбором для бизнеса. Инвестиции в адаптированную инфраструктуру и специальные программы обучения могут стать критически важными для обеспечения устойчивости бизнеса, экономики, общества.

Переквалификация как ключевой тренд

В условиях критической нехватки рабочей силы все больше работников, вероятно, будут вынуждены осваивать новые профессии. Например, люди из отраслей, которые сейчас менее активны ввиду военного положения (художественная сфера, сфера развлечений, туризм), могут переквалифицироваться на более востребованные профессии, такие как технические специальности, IT, логистика.

Также процесс дообучения и переквалификации будет стимулироваться и государством и бизнесом, чтобы уменьшить так называемое структурное несоответствие на рынке труда, то есть когда структура предложения рабочей силы (квалификация, навыки, опыт работников) не соответствует структуре спроса на труд (требованиям работодателей, технологическим изменениям, потребностям экономики). И видим, что уже сейчас 56% опрошенных компаний планируют вкладывать средства в развитие персонала.

Эта же потребность переквалификации выражена и среди ветеранов, которые возвращаются с войны. Качественное исследование, которое состоялось путем проведения глубинных интервью среди респондентов командой OLX в 2024 году показало, что ветераны предпочтут команды, в которых работают другие ветераны, а наиболее распространенный запрос - обучение по переквалификации.

Роль онлайн-образования

Онлайн-образование должно стать еще более доступным благодаря курсам, вебинарам и платформам. Ожидается, что государство будет активнее способствовать переквалификации и повышению квалификации через гранты, льготы для образовательных инициатив и стимулирование работодателей к обучению персонала.

2025 год может стать переломным для украинского рынка труда. Несмотря на пессимистические прогнозы, если бизнес, государство и общество объединят усилия в развитии человеческого капитала, мы сможем не только преодолеть кризис, но и создать более адаптивный рынок труда. Ведь оба ожидаемые тренды - развитие D&I и reskilling/upskilling - могут способствовать не только восстановлению экономики Украины, но и формированию более устойчивого и адаптивного рынка труда.

Главная задача сейчас - не бояться изменений, а воспринимать их как возможность для развития. Именно во время кризисов рождаются самые смелые решения и эффективные подходы к работе с персоналом.