Инициаторы импорта тока из России и Беларуси должны понести ответственность, - экс-премьер

Открытие импорта электроэнергии из России и Беларуси стало настоящей диверсией против Украины. Авторы этого решения должны понести ответственность.
Об этом заявил экс-премьер-министр Владимир Гройсман в эфире "Украины24".
"В 2019 году мы абсолютно жили без электрической энергии от России и Беларуси. Затем гении махинаций открыли импорт российской электроэнергии. Это маразматическое решение, которое вредит национальным интересам. И я считаю, что это энергетическая диверсия против Украины", - заявил Гройсман.
Экс-премьер поддержал решение Верховной рады от 15 апреля о запрете импорта до конца текущего года.
"И то, что сейчас проголосовали (проект закона о запрете импорта, - ред.) и если они действительно запретят, то это справедливое решение. Но надо, чтобы ответили те, кто открывал этот шлюз. И сюда же электроэнергия, а отсюда же средства украинцев в Россию", - добавил Гройсман.
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, затраты на импорт превысили 950 млн грн.
15 апреля Верховная рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям.