Инициаторы импорта тока из России и Беларуси должны понести ответственность, - экс-премьер

"В 2019 году мы абсолютно жили без электрической энергии от России и Беларуси. Затем гении махинаций открыли импорт российской электроэнергии. Это маразматическое решение, которое вредит национальным интересам. И я считаю, что это энергетическая диверсия против Украины", - заявил Гройсман.

Экс-премьер поддержал решение Верховной рады от 15 апреля о запрете импорта до конца текущего года.

"И то, что сейчас проголосовали (проект закона о запрете импорта, - ред.) и если они действительно запретят, то это справедливое решение. Но надо, чтобы ответили те, кто открывал этот шлюз. И сюда же электроэнергия, а отсюда же средства украинцев в Россию", - добавил Гройсман.