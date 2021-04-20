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Инициаторы импорта тока из России и Беларуси должны понести ответственность, - экс-премьер

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 13:58
Инициаторы импорта тока из России и Беларуси должны понести ответственность, - экс-премьер Фото: инициаторы импорта тока из России и Беларуси устроили диверсии против Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Открытие импорта электроэнергии из России и Беларуси стало настоящей диверсией против Украины. Авторы этого решения должны понести ответственность.

Об этом заявил экс-премьер-министр Владимир Гройсман в эфире "Украины24".

"В 2019 году мы абсолютно жили без электрической энергии от России и Беларуси. Затем гении махинаций открыли импорт российской электроэнергии. Это маразматическое решение, которое вредит национальным интересам. И я считаю, что это энергетическая диверсия против Украины", - заявил Гройсман.

Экс-премьер поддержал решение Верховной рады от 15 апреля о запрете импорта до конца текущего года.

"И то, что сейчас проголосовали (проект закона о запрете импорта, - ред.) и если они действительно запретят, то это справедливое решение. Но надо, чтобы ответили те, кто открывал этот шлюз. И сюда же электроэнергия, а отсюда же средства украинцев в Россию", - добавил Гройсман.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, затраты на импорт превысили 950 млн грн.

15 апреля Верховная рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям.

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Новости Украины Энергетика электроэнергия из РФ импорт Владимир Гройсман
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