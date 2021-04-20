Ініціатори імпорту струму з Росії і Білорусі мають понести відповідальність, - екс-прем'єр 

Відкриття імпорту електричної енергії з Росії і Білорусі стало справжньою диверсією проти України. Автори цього рішення мають понести відповідальність.

"До 2019 року ми абсолютно жили без електричної енергії від Росії і Білорусі. Потім генії махінацій відкрили імпорт російської електроенергії. Це маразматичне рішення, яке шкодить національним інтересам. І я вважаю, що це енергетична диверсія проти України", - заявив Гройсман.

Екс-прем’єр підтримав рішення Верховної ради від 15 квітня про заборону імпорту до кінця поточного року.

"І те, що зараз проголосували (проект закону про заборону імпорту, - ред.) і якщо вони дійсно заборонять, то це справедливе рішення. Але треба, щоби відповіли ті, хто відкривав цей шлюз. І сюди ж електроенергія, а звідси ж кошти українців у Росію", - додав Гройсман.