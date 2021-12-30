Инициативная группа "Первого декабря" сделала заявление по делу против Порошенко

"Нарастает политический кризис, на него наслаиваются кризисы экономические и энергетические. Все они являются следствием не только непрофессионализма руководства государства, но и его нежелания прислушиваться к предупреждающим голосам. Власть не обращает должного внимания на критику, не прислушивается даже к справедливым рекомендациям оппозиции, не обращает внимание на экспертное мнение и даже в своих рядах не хочет слышать возражений", - говорится в обращении.

В Группе отметили, что их тревожит, что немногочисленные пророссийские политические силы в Украине дисциплинированы и отмобилизованы, словно руководствуются из единого центра. Зато широкая общественность проукраинских политиков такой консолидированности, к сожалению, не проявляет.

"Мы благодарны многим из них за надлежащие государственнические шаги и нейтрализацию коварных замыслов скрытых врагов, однако реальностью есть и другое. Взаимная борьба, амбиции видеть только себя национальным лидером, неспособность поставить интересы государства выше своих партийных и личных интересов - все это демотивирует и раскалывает общество", - отмечают участники Группы. - Мы осознаем, что в условиях предельных геополитических вызовов руководству государства хотелось бы иметь общество, которое слушалось бы его руля. Однако попытки собрать это общество в "один кулак", сворачивая демократические свободы и наращивая элементы авторитарности, на самом деле будут гиблыми, поскольку неизбежно вес дальнейшего злоупотребления властью, а затем до фактического поглощения страны авторитарной Россией, а страну можно и нужно консолидировать, овладев качественно иной методологией, к которой не привыкла наша система государственного управления, а именно: неутомимому согласованию своих действий с политическими партнерами и оппонентами, поиску общей стратегии национального развития на основе общей ценностной платформы".

Инициативная группа "Первого декабря" создана в 20-ю годовщину референдума за независимость.

Ее основали Вячеслав Брюховецкий, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Владимир Горбулин, кардинал Любомир Гузар, Иван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Евгений Сверстюк, Вадим Скуратовский, Игорь Юхновский. Цель Инициативной группы - становление свободного народа Украины, объединенного общими духовными ценностями, способного создавать моральную политику, справедливую экономику и социальное благо.