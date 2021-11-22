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По инициативе ОП заработала платформа по виртуальному путешествию по Чернобылю

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Киев, Понедельник 22 ноября 2021 10:25
По инициативе ОП заработала платформа по виртуальному путешествию по Чернобылю Фото: по инициативе ОП заработала платформа по виртуальному путешествию по Чернобылю (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

По инициативе Офиса президента запущена новая образовательная и коммуникационная онлайн-платформа "Чернобыль. Путешествие". Она является продолжением одноименной выставки, которая была открыта в Киеве на ВДНГ к 35-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

На сайте "Чернобыль. Путешествие" можно совершить интерактивное путешествие в пространстве и времени, в частности полетать над современной Припятью, радиолокационной станцией "Дуга" и заброшенными селами Полесья, ознакомиться с хронологией аварии, мировым контекстом 1986 года, услышать истории людей, чьи судьбы изменила катастрофа.

"Следует обратить внимание на другую сторону Чернобыля - на мужество и самоотверженность героев, которые почти голыми руками противостояли этой катастрофе. Более 600 тыс. человек участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Многие отдали свою жизнь и здоровье ради жизни других и безопасности будущих поколений. Мы должны сохранить память о них и передать ее нашим детям и внукам. Чтобы больше никогда не допускать подобные катастрофы на нашей планете", - отметил президент Владимир Зеленский.

Сайт создан по принципам скролителлинга - это непрерывный рассказ с мультимедийными элементами, которые активируются при пролистывании и нажатии. Платформу разработала веб-продакшн-студия Gremcy.

Над проектом работала команда из более чем двухсот специалистов: от историков до радиологов. Поэтому на сайте представлены рассекреченные документы и научные исследования.

"Важно открывать тайны Чернобыля и передавать эти знания следующим поколениям. Здесь имеет ценность каждая история, каждое воспоминание людей в чрезвычайных обстоятельствах, свидетельства ликвидаторов, ученых, инженеров, бывших чиновников, военных и всех, кому есть что сказать", - отметил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Он подчеркнул, что власти работают над тем, чтобы Чернобыль стал не местом забвения, а точкой развития и правильных выводов. Так, например, в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» стартовало обновление инфраструктуры зоны отчуждения и внедрения новых технологий. А платформа "Чернобыль. Путешествие" помогает собрать бесценные истории о Чернобыле и лучше понять, что же произошло 26 апреля 1986 года и как с этим жить.

К проекту может присоединиться любой желающий, поделившись своей историей о Чернобыле или видением его будущего. Для этого на сайте предусмотрена специальная форма.

Напомним, в этом году в Чернобыльской зоне стартовало обновление дорог в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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