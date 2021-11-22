За ініціативи ОП запрацювала платформа з віртуальної подорожі Чорнобилем

За ініціативи Офісу президента запущено нову освітню та комунікаційну онлайн-платформу "Чорнобиль. Подорож". Вона є продовженням однойменної виставки, яку було відкрито у Києві на ВДНГ до 35-річчя аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

На сайті "Чорнобиль. Подорож" можна здійснити інтерактивну подорож у просторі та часі, зокрема політати над сучасною Прип’яттю, радіолокаційною станцією "Дуга" та покинутими селами Полісся, ознайомитися з хронологією аварії, світовим контекстом 1986 року, почути історії людей, чиї долі змінила катастрофа.

"Варто звернути увагу на інший бік Чорнобиля - на мужність та самовідданість героїв, які майже голіруч протистояли цій катастрофі. Понад 600 тисяч людей брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Багато з них віддали своє життя та здоров’я заради життя інших та безпеки майбутніх поколінь. Ми маємо зберегти пам'ять про них та передати її нашим дітям та онукам. Щоб більше ніколи не допускати подібних катастроф на нашій планеті", - зазначив президент Володимир Зеленський.

Сайт створений за принципами скролітелінгу - це безперервна розповідь з мультимедійними елементами, що активуються під час гортання й натискання. Платформу розробила веб-продакшн-студія Gremcy.

Над проєктом працювала команда з понад двохсот фахівців: від істориків до радіологів. Тому на сайті також представлені розсекречені документи та наукові дослідження.

"Важливо відкривати таємниці Чорнобиля і передавати ці знання наступним поколінням. Тут має цінність кожна історія, кожен спогад людей у надзвичайних обставинах, свідчення ліквідаторів, науковців, інженерів, колишніх чиновників, військових та усіх, хто має що сказати", - зазначив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Він підкреслив, що влада працює над тим, щоб Чорнобиль став не місцем забуття, а точкою розвитку і правильних висновків. Так, наприклад, у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартувало оновлення інфраструктури зони відчуження та впровадження нових технологій. А платформа "Чорнобиль. Подорож" допомагає зібрати безцінні історії про Чорнобиль і краще зрозуміти, що ж насправді сталося 26 квітня 1986 року та як із цим жити.

До проекту може приєднатися кожен бажаючий, поділившись своєю історією про Чорнобиль чи баченням його майбутнього. Для цього на сайті передбачена спеціальна форма.