По инициативе Кличко ВР усиливает ответственность за разрушение памятников, - КГГА

В КГГА приветствуют усиление ответственности за нарушение законов об охране культурного наследия

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Алексей Резников поблагодарил народных депутатов за поддержку за основу законопроекта №8202 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам усовершенствования системы охраны культурного наследия". Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

"Я благодарен парламентариям за поддержку и надеюсь на такой же положительный результат во время голосования во втором чтении. Ведь принятие этого закона значительно усилит ответственность за пренебрежение законодательством по охране памятников и станет действенным механизмом в борьбе с нарушителями. Среди прочего, этим законопроектом мы предлагаем сделать штраф за разрушение не только одинаковым для физических и юридических лиц, а еще и увеличить его в разы – до уровня, когда владельцам исторических зданий уже будет невыгодно доводить их до разрушения в надежде на строительство очередной многоэтажки, отделываясь смешным для них штрафом в 1700 гривен. Предусмотрено и внедрение ряда новых штрафов, ужесточение уголовной ответственности за нарушение памятникоохранного законодательства. Так что теперь таким горе-владельцам придется тысячу раз подумать, прежде чем нарушать законы и издеваться над историческим лицом нашей страны", – сказал Резников.

Как известно, Верховная рада Украины 19 июня приняла в первом чтении законопроект № 8202 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам усовершенствования системы охраны культурного наследия".

В КГГА отмечают, что изменения были инициированы и предложены заместителем председателя КГГА Алексеем Резниковым, начальником управления сохранение исторической среды и охраны объектов культурного наследия КГГА Александром Никоряком, юристом управления Ириной Черненко и всей командой управления вместе с депутатом Киевского городского совета Викторией Мухой и депутатами Верховной рады Николаем Княжицким, Дмитрием Белоцерковцем и Игорем Луценко

В частности, законопроект предусматривает введение ответственности за причинение ущерба не только достопримечательностям, но и вновь выявленным объектам культурного наследия и их частям; установление основных принципов процедуры принудительного выкупа объектов культурного наследия, если собственники своими действиями способствуют их уничтожению; ужесточение санкций за нарушение законодательства об охране культурного наследия, усиление уголовной, административной и хозяйственной ответственности.

Отмечается, что для юридических и физических лиц за проведение любых работ на охранном объекте или его территории без согласования и разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия, либо с отступлением от них, а также за невыполнение предписаний органа охраны культурного наследия, доведение их до состояния разрушения предлагается увеличить штрафы с 17 тыс.-170 тыс. грн до 85 тыс. -255 тыс. грн, а за повторное нарушение – штраф в 340 тыс. грн.

Также предлагается создать возможность выкупа памятника в коммунальную собственность. То есть, суд сможет принять решение о выкупе объектов культурного наследия и признании права собственности за соответствующим государственным органом или органом местного самоуправления – в интересах территориальной общины, пояснили в КГГА. Сейчас же памятник, даже местного значения, может быть выкуплен исключительно в государственную собственность, что тормозит наведение порядка в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия.

Кроме того, предусмотрено введение ряда новых штрафов: за нарушение режима историко-культурного заповедника или историко-культурной заповедной территории; по непередаче в установленном порядке найденных во время археологических разведок, раскопок движущихся предметов, связанных с неподвижными объектами культурного наследия, на постоянное хранение в музеи (государственные фондохранилища), в которых хранятся музейные предметы и музейные коллекции, являющиеся государственной собственностью и принадлежат к государственной части Музейного фонда Украины; за размещение наружной рекламы, вывесок, информационных табличек на охраняемых объектах, их территории и в зонах охраны без письменного разрешения органа охраны культурного наследия

В администрации также отметили, что на пленарном заседании 19 июня народные депутаты приняли в целом законопроект № 1553 "Об охране культурного наследия (по сохранению памятников культурного наследия, внесенных в Список всемирного наследия Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)".

КГГА отмечает, что в законе имплементировано понятие "объект всемирного наследия" для определения столь ценных объектов, их сохранением должна заниматься не только Украина, а и весь мир. Согласно изменениям, вокруг таких объектов будет так называемая "буферная зона", на границе которой установят специальные знаки.

Прежде чем провести работы на таком объекте, нужно будет сообщить в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО, добавили в ведомстве.