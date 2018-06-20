За ініціативи Кличка ВР посилює відповідальність за руйнацію пам'ятників, - КМДА

У КМДА вітають посилення відповідальності за порушення законів про охорону культурної спадщини

Заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Олексій Резніков подякував народним депутатам за підтримку за основу законопроекту №8202 "Про внесення змін до деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної спадщини". Про це йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.

"Я вдячний парламентарям за підтримку і сподіваюсь на такий же позитивний результат під час голосування у другому читанні. Адже прийняття цього закону значно посилить відповідальність за нехтування пам’яткоохоронним законодавством і стане дієвим механізмом у боротьбі з порушниками. Серед іншого, цим законопроектом ми пропонуємо зробити штраф за руйнацію не тільки однаковим для фізичних і юридичних осіб, а ще й збільшити його в рази – до рівня, коли власникам історичних будівель уже буде невигідно доводити їх до руйнації у надії на будівництво чергової багатоповерхівки, відбуваючись смішним для них штрафом у 1700 гривень. Передбачено і впровадження низки нових штрафів, посилення кримінальної відповідальності за порушення пам’яткоохоронного законодавства. Тож, тепер таким горе-власникам доведеться тисячу разів подумати, перш ніж порушувати закони і знущатися над історичним обличчям нашої країни", – сказав Резніков.

Як відомо, Верховна рада України 19 червня прийняла у першому читанні законопроект № 8202 "Про внесення змін до деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної спадщини".

У КМДА зазначають, що зміни були ініційовані та запропоновані заступником голови КМДА Олексієм Резніковим, начальником управління збереження історичного середовища та охорони об’єктів культурної спадщини КМДА Олександром Никоряком, юристом управління Іриною Черненко та всією командою управління разом із депутатом Київської міської ради Вікторією Мухою та депутатами Верховної ради Миколою Княжицьким, Дмитром Білоцерковцем та Ігорем Луценком.

Зокрема, законопроект передбачає: введення відповідальності за завдання шкоди не лише пам’яткам, але і щойно виявленим об’єктам культурної спадщини та їхнім частинам; встановлення основних засад процедури примусового викупу об’єктів культурної спадщини, якщо власники своїми діями сприяють їх знищенню; посилення санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини, посилення кримінальної, адміністративної та господарської відповідальності.

Зазначається, що для юридичних і фізичних осіб за проведення будь-яких робіт на охоронному об’єкті чи його території без погодження та дозволів відповідного органу охорони культурної спадщини або з відхиленням від них, а також за невиконання приписів органу охорони культурної спадщини, доведення їх до стану руйнації пропонується збільшити штрафи із 17 тис.–170 тис. грн до 85 тис.–255 тис. грн, а за повторне порушення – накладатимуть штраф у 340 тис. грн.

Також пропонується започаткувати можливість викупу пам’ятки у комунальну власність. Тобто, суд зможе прийняти рішення про викуп об’єктів культурної спадщини та визнання права власності за відповідним державним органом або органом місцевого самоврядування – на користь територіальної громади, пояснили у КМДА. Наразі ж пам’ятка, навіть місцевого значення, може бути викуплена виключно до державної власності, що гальмує наведення ладу у сфері охорони та збереження об’єктів культурної спадщини.

Окрім того, передбачено введення низки нових штрафів: за порушення режиму історико-культурного заповідника чи історико-культурної заповідної території; за непередачу в установленому порядку знайдених під час археологічних розвідок, розкопок рухомих предметів, пов’язаних із нерухомими об’єктами культурної спадщини, на постійне зберігання до музеїв (державних фондосховищ), у яких зберігаються музейні предмети і музейні колекції, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України; за розміщення зовнішньої реклами, вивісок, інформаційних табличок на охоронних об’єктах, їхній території та у зонах охорони без письмового дозволу органу охорони культурної спадщини тощо.

В адміністрації також зауважили, що на пленарному засіданні 19 червня народні депутати прийняли у цілому законопроект № 1553 "Про охорону культурної спадщини (щодо збереження пам’яток культурної спадщини, внесених до Списку всесвітньої спадщини Організації об’єднаних націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)".

КМДА зазначає, що у законі імплементоване поняття "об’єкт всесвітньої спадщини" для визначення настільки цінних об’єктів, що їх збереженням повинна займатися не тільки Україна, а й увесь світ. Згідно зі змінами, навколо таких об’єктів буде так звана "буферна зона", на кордоні якої встановлять спеціальні знаки.

Перш ніж провести роботи на такому об’єкті, потрібно буде повідомити Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, додали у відомстві.