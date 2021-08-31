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З ініціативи Кличка в Києві ввели мораторій на реконструкцію і капітальний ремонт історичних будівель 19-20 століття

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Київ, Вівторок 31 серпня 2021 19:34
З ініціативи Кличка в Києві ввели мораторій на реконструкцію і капітальний ремонт історичних будівель 19-20 століття Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

За ініціативи мера Києва Віталія Кличка в столиці ввели мораторій на реконструкцію та/або капітальний ремонт зі зміною об’ємно-просторових параметрів історичних будівель 19-20 століття з метою унеможливлення їх знищення. Рішення підтримали 99 депутатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Київради.

За словами заступника міського голови - секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, за останні три роки від Київської міської державної адміністрації до Міністерства культури та інформаційної політики України було направлено подання про занесення 1 542 пам’яток та щойновиявлених об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, але наразі включено лише 73 об'єкти. Важливо захистити історичні будівлі 19-20 століття на території міста Києва, яким може загрожувати знищення або пошкодження.

"Неможливо захистити будинки без статусу, досі 1 469 об’єктів не включені до реєстру, тому за дорученням Київського міського голови Віталія Кличка на засідання Київради внесено цей проєкт рішення на тимчасову заборону (мораторій) на реконструкцію та/або капітальний ремонт зі зміною об’ємно-просторових параметрів історичних будівель до повного дослідження та визначення історичної та культурної цінності цих об’єктів згідно із Законом України "Про охорону культурної спадщини". Історичні будівлі необхідно захистити від знищення, адже це архітектурна спадщина України", - зазначив Володимир Бондаренко.

Заступник міського голови додав, що це рішення буде сприяти створенню умов для захисту та охорони історичних будівель на період їх виявлення та дослідження, чіткого визначення охоронного статусу таких об'єктів, збереження історичної самобутності міста, захисту його традиційного характеру середовища, а також популяризації культурної спадщини.

Як повідомлялось, міністр культури Олександр Ткаченко проігнорував засідання Київради, де розглянуть питання охорони культурної спадщини столиці.

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Віталий Кличко
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