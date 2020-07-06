Инициатива НКРЭКУ относительно повышения тарифа НЭК будет стоить УЗ 320 млн грн

АО "Укрзализныця" просит НКРЭКУ не увеличивать тариф на передачу электроэнергии, потому что это приведет к росту ее затрат на более 320 млн грн.

Об этом говорится в обращении АО "Укрзализныця" к председателю Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В обращении отмечается, что в случае принятия НКРЭКУ решения по увеличению тарифа на передачу электроэнергии, проект которого уже предварительно одобрен, дополнительные расходы "Укрзализныци" существенно возрастут.

"АО "Укрзализныця" подчеркивает, что увеличение тарифов, согласно предварительно одобренного проекта постановления НКРЭКУ "О внесении изменений в постановления НКРЭКУ от 10 декабря 2019 года №2668" (относительно пересмотра тарифа на услуги по передаче электрической энергии ЗАО "НЭК "Укрэнерго"), приведет к значительным дополнительным расходам в 2020 году АО "Укрзализныця" в размере около 320,1 млн грн", - отмечается в обращении.

Напомним, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг инициирует повышение в 4 раза тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, связав это с выполнением Меморандума правительства с инвесторами в зеленую энергетику.

Ранее народный депутат член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что инициатива НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии является не подъемной для бизнеса и промышленности и грозит уничтожением украинской экономики.