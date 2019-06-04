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Ініціатива Нідерландів по Албанії загрожує безвизу з Україною, - журналіст

Новини » Політика    04.06.2019 - 13:19
Ініціатива Нідерландів по Албанії загрожує безвизу з Україною, - журналіст
Ілюстративне фото (instagram.com-katatonia82)

Нідерланди просять призупинення безвізового режиму з ЄС для громадян Албанії

Ініціатива Нідерландів направити в Єврокомісію повідомлення про можливе призупинення візового режиму для Албанії загрожує безвизу з Україною. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка.

За його словами, це слід розглядати як застережливий сигнал для таких країн, як Україна та Грузія.

"Рішення Нідерландів на початку цього тижня направити в Єврокомісію повідомлення про можливе призупинення візового режиму для Албанії, ймовірно, не буде виконано, але це слід розглядати як застережливий сигнал для таких країн, як Україна і Грузія", - йдеться в повідомленні.

Ініціатива Нідерландів по Албанії загрожує безвизу з Україною, - журналіст

Нагадаємо, Єврокомісія отримала офіційний запит від Нідерландів про призупинення безвізового режиму з ЄС для громадян Албанії, і, згідно з процедурними правилами, повинна протягом місяця підготувати "імплементаційне рішення".

РБК-Україна писало, що Європейський союз планує спростити візовий режим для коротких поїздок, пов'язавши його з готовністю інших країн співпрацювати в міграційній політиці.

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