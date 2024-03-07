Ініціатива Європарламенту щодо продовження торгових пільг є прийнятною для України, - експерт

Пропозиція комітету з питань міжнародної торгівлі Європарламенту щодо продовження пільгових умов торгівлі з Україною є очікуваною та прийнятною для нашої країни.
Про це у коментарі РБК-Україна заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
Він зазначив, що варіант продовження пільгового режиму з можливістю обмеження щодо курятини, яєць та цукру обговорювався ще з січня.
За словами Марчука, постачання курятини та цукру викликали стурбованість у Франції, а яєць - у Польщі.
"Добре, що в такому вигляді рішення було ухвалено тому, що до торгового комітету було подано різні правки з різних країн, щоб повернути умови імпорту на основі обсягів імпорту 2021 року. А ми розуміємо, що тоді обсяги були обмежені, і жодного інтересу для України у цьому немає. Тому з погляду умов, які ми отримали, це непогані умови, щоб працювати та збувати свою продукцію", - розповів експерт.
Нагадаємо, раніше комітет Європарламенту запропонував продовжити торговельні пільги для України, але з низкою обмежень.
Зокрема, було передбачено надзвичайне обмеження для особливо чутливої сільськогосподарської продукції, а саме м'яса птиці, яєць та цукру.
Таким чином, якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги 2022 та 2023 років, тарифи будуть запроваджені знову.
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