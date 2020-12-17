"Шахтер" сократил отставание от "Динамо" благодаря технической победе

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес решение относительно отмененного матча 13 тура украинской Премьер-лиги между "Ингульцом" и "Шахтером". Клубу из Петрово засчитали техническое поражение со счетом 0:3.

Об этом сообщается на сайте УАФ.

КДК установил вину "Ингульца" в необеспечении подготовки футбольного поля на стадионе "Зирка" в Кропивницком для проведения матча. Поле оказалось неготовым к проведению встречи, поскольку на стадионе не был включен подогрев. Дополнительно клуб должен заплатить денежный взнос в размере 50 тысяч гривен.

Поединок должен был состояться в воскресенье, 13 декабря.

Таким образом, "Шахтеру" засчитали техническую победу со счетом 3:0, в результате чего команда Луиша Каштру сократила отставание от лидирующего в турнирной таблице "Динамо" до одного очка. "Ингулец" остался на 10 позиции.

Команды украинской Премьер-лиги отправились на зимнюю паузу до февраля 2021 года.

Напомним, уже известны соперники киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы.