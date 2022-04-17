UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Инфраструктуру освобожденного Чугуева восстанавливают круглосуточно, - Тимошенко

Фото: инфраструктуру освобожденного Чугуева восстанавливают круглосуточно (t me)
Автор: Артем Горовенко

Город Чугуев Харьковской области, который месяц назад был освобожден от российских оккупантов, активно восстанавливается силами коммунальщиков и дорожников. В городе проводятся плановые коммунальные работы, ремонтируются пострадавшие дома и дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"В Чугуеве работа по восстановлению длится 24/7: отремонтировали часть водопроводных сетей, происходят плановые ремонтные работы на котельной, приводят в порядок дома, пострадавшие от боевых действий", - отметил он.

По словам Тимошенко, также восстанавливается сообщение на дороге М-03 от Харькова до Чугуева. В частности, было вывезено 30 единиц изувеченного военного и гражданского транспорта.

Ремонтные работы продолжаются и в других освобожденных населенных пунктах Харьковщины.

"Освобожденные от оккупантов поселки Ольховка и Малая Рогань, здесь восстановили электроснабжение у 140 потребителей. Проведены ремонтные работы на части газопроводов в селах Емцы, Шелкоплясы и Большая Рогань. В поселке Малая Даниловка работы по электроснабжению выполнены на 100%", - подчеркнул Тимошенко.

Он подчеркнул, что дороги Харьковщины являются стратегически важными маршрутами для доставки гуманитарных грузов, поэтому работы на пострадавших участках ведутся регулярно.

"Дорожники проводят аварийный ремонт автодорог в городах попадания вражеской артиллерии", - рассказал представитель ОП.

Как раньше сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, Харьков и другие города Украины отстраивать с применением современных инфраструктурных технологий.

Читайте РБК-Украина в Google News
инфраструктураОфис президента