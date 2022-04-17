Инфраструктуру освобожденного Чугуева восстанавливают круглосуточно, - Тимошенко

Город Чугуев Харьковской области, который месяц назад был освобожден от российских оккупантов, активно восстанавливается силами коммунальщиков и дорожников. В городе проводятся плановые коммунальные работы, ремонтируются пострадавшие дома и дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram .

"В Чугуеве работа по восстановлению длится 24/7: отремонтировали часть водопроводных сетей, происходят плановые ремонтные работы на котельной, приводят в порядок дома, пострадавшие от боевых действий", - отметил он.

По словам Тимошенко, также восстанавливается сообщение на дороге М-03 от Харькова до Чугуева. В частности, было вывезено 30 единиц изувеченного военного и гражданского транспорта.

Ремонтные работы продолжаются и в других освобожденных населенных пунктах Харьковщины.

"Освобожденные от оккупантов поселки Ольховка и Малая Рогань, здесь восстановили электроснабжение у 140 потребителей. Проведены ремонтные работы на части газопроводов в селах Емцы, Шелкоплясы и Большая Рогань. В поселке Малая Даниловка работы по электроснабжению выполнены на 100%", - подчеркнул Тимошенко.

Он подчеркнул, что дороги Харьковщины являются стратегически важными маршрутами для доставки гуманитарных грузов, поэтому работы на пострадавших участках ведутся регулярно.

"Дорожники проводят аварийный ремонт автодорог в городах попадания вражеской артиллерии", - рассказал представитель ОП.

Как раньше сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, Харьков и другие города Украины отстраивать с применением современных инфраструктурных технологий.