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Инфраструктуру освобожденного Чугуева восстанавливают круглосуточно, - Тимошенко

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Воскресенье 17 апреля 2022 15:33
Инфраструктуру освобожденного Чугуева восстанавливают круглосуточно, - Тимошенко Фото: инфраструктуру освобожденного Чугуева восстанавливают круглосуточно (t me)
Автор: Артем Горовенко

Город Чугуев Харьковской области, который месяц назад был освобожден от российских оккупантов, активно восстанавливается силами коммунальщиков и дорожников. В городе проводятся плановые коммунальные работы, ремонтируются пострадавшие дома и дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"В Чугуеве работа по восстановлению длится 24/7: отремонтировали часть водопроводных сетей, происходят плановые ремонтные работы на котельной, приводят в порядок дома, пострадавшие от боевых действий", - отметил он.

По словам Тимошенко, также восстанавливается сообщение на дороге М-03 от Харькова до Чугуева. В частности, было вывезено 30 единиц изувеченного военного и гражданского транспорта.

Инфраструктуру освобожденного Чугуева восстанавливают круглосуточно, - Тимошенко

Ремонтные работы продолжаются и в других освобожденных населенных пунктах Харьковщины.

"Освобожденные от оккупантов поселки Ольховка и Малая Рогань, здесь восстановили электроснабжение у 140 потребителей. Проведены ремонтные работы на части газопроводов в селах Емцы, Шелкоплясы и Большая Рогань. В поселке Малая Даниловка работы по электроснабжению выполнены на 100%", - подчеркнул Тимошенко.

Он подчеркнул, что дороги Харьковщины являются стратегически важными маршрутами для доставки гуманитарных грузов, поэтому работы на пострадавших участках ведутся регулярно.

"Дорожники проводят аварийный ремонт автодорог в городах попадания вражеской артиллерии", - рассказал представитель ОП.

Как раньше сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, Харьков и другие города Украины отстраивать с применением современных инфраструктурных технологий.

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