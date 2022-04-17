Інфраструктуру звільненого Чугуєва відновлюють цілодобово, - Тимошенко

Місто Чугуїв Харківської області, яке місяць тому було звільнено від російських окупантів, активно відновлюється силами комунальників та дорожників. У місті проводяться планові комунальні роботи, ремонтуються постраждалі будинки та дороги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram .

"У Чугуєві робота з відновлення триває 24/7: відремонтували частину водопровідних мереж, відбуваються планові ремонтні роботи на котельні, приводять до ладу будинки, що постраждали від бойових дій", - зазначив він.

За словами Тимошенка, також відновлюється сполучення на дорозі М-03 від Харкова до Чугуєва. Зокрема, було вивезено 30 одиниць понівеченого військового та цивільного транспорту.

Ремонтні роботи продовжуються і в інших звільнених населених пунктах Харківщини.

"Звільнено від окупантів селища Вільхівка та Мала Рогань, тут відновили електропостачання у 140 споживачів. Проведені ремонтні роботи на частині газопроводів у селах Ємці, Шовкопляси та Велика Рогань. У селищі Мала Данилівка роботи з електропостачання виконані на 100%", - наголосив Тимошенко.

Він підкреслив, що дороги Харківщини є стратегічно важливими маршрутами для доставки гуманітарних вантажів, тож роботи на постраждалих ділянках ведуться регулярно.

"Дорожники проводять аварійний ремонт автошляхів у містах влучання ворожої артилерії", -'розповівпредставник ОП.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, Харків та інші міста України відбудовуватимуть із застосуванням сучасних інфраструктурних технологій.