Інформаційна бомба: Іспанія хоче розсекретити документи часів генерала Франко

Зазначається, що у випадку схвалення запропонованого законопроєкту буде розсекречено низку документів, які стосуються деяких дуже похмурих сторінок новітньої іспанської історії. Наприклад, буде більше даних щодо зв'язків Франко з фюрером Німеччини Адольфом Гітлером.

Генерал Франсіско Франко (Вікіпедія)

Також можна буде виявити місця масових поховань жертв фалангістського режиму, який було встановлено в Іспанії з 1939 по 1975 роки. Ще один момент, який стане дуже цікавим для істориків - це ядерна аварія біля Паломаресу в 1966 році, коли два літаки американської авіації зіткнулися у повітрі, маючи на борту ядерну зброю. Внаслідок того інциденту було втрачено понад 10 ядерних бомб - більшість із них у підсумку вдалося знайти.

"Завдяки цьому закону ми подолаємо перешкоду в нашому законодавстві, щоб зробити нас відповідними до європейських стандартів. Громадяни мають право знати. Адміністрації зобов’язані надавати документацію, важливу для історії", - сказав журналістам міністр юстиції Іспанії Фелікс Боланос.

Чинний закон про державну таємницю був прийнятий ще за часів Франко. В ньому немає положень про автоматичне розсекречування залежно від часу, що минув. Для документів пропонуються наступні терміни розсекречування:

"суворо секретно" - розсекречення після 60 років;

"секретно" - розсекречення після 45 років;

"конфіденційно" - розсекречення після дев'яти років;

"доступ обмежено" - розсекречення після п'яти років;

Припускається, що деякі документи було знищено, або відредаговано. Активісти вже закликали до негайного оцифрування записів. Боланос зі свого боку запевнив, що розсекречення відбудеться, але це буде поступовий процес, оскільки документів буде дуже багато.