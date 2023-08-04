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Інформаційна атака на Агрохолдинг АСТ

 

В липні 2023 року на Агрохолдинг АСТ було здійснено замовну інформаційну атаку, а саме, розміщено недостовірну інформацію, що принижує ділову репутацію групи компаній.

Агрохолдинг АСТ офіційно заявляє, що інформація, поширена інтернет ресурсами Lenta.ua, Znaj.ua та іншими, а також рядом телеграм-каналів, не відповідає дійсності і доведе це в суді.

Зокрема, з 17 по 31 липня 2023 року на деяких інтернет-ресурсах, таких як Lenta.ua, Znaj.ua та інших, а також в ряді телеграм-каналів, було розміщено кілька публікацій, які зводяться до тверджень, що Агрохолдинг та його засновники співпрацювали та продовжують співпрацювати з Медведчуком та його бізнесом.

Всі ці твердження є недостовірними, не грунтуються на жодному доказі, їх розміщено виключно з метою дискредитації Агрохолдингу. Розцінюємо такі публікації як атаку на бізнес, який в умовах війни забезпечує сплату податків та збереження робочих місць, надає допомогу ЗСУ.

Додатковими підставами вважати, що така акція з дискредитації є замовною, є те, що зазначені канали в порушення ст. 277 ЦК України

  • відмовились опублікувати відповідь Агрохолднгу на поширену недостовірну інформацію,
  • не надали можливості висловити позицію Агрохолдингу щодо зазначених в статтях обставин та фактів,
  • в матеріалах відсутні посилання на джерела інформації, що поширена,
  • журналісти та редакції не тільки не звернулися за коментарями до Агрохолдингу, а й уникають контактів та не дають можливості розмістити достовірну інформацію,
  • всі надіслані прес-службою Агрохолдингу листи з вимогою публікації спростування та публікації відповіді Агрохолдингу залишились без розгляду та реагування,
  • представники окремих ресурсів відкрито вимагають кошти за публікацію спростування та «мовчання» в майбутньому.

Агрохолдинг АСТ іде правовим шляхом, наша юридична служба в судовому порядку спростує вказану інформацію, а грошові кошти, отримані в якості компенсації, перерахує на користь ЗСУ.

Агрохолдинг АСТ – прозора компанія, нам нічого приховувати, ми готові надати повну та достовірну інформацію як ЗМІ так і громадськості.

Справка:

Компанія «Аграрні Системні Технології» – це сучасне українське аграрне підприємство з корпоративною структурою управління та багаторічним міжнародним досвідом.
Основним напрямком діяльності є вирощування зернових культур – сої та кукурудзи. Компанія у своїй роботі спирається на принципи чіткого дотримання вітчизняного та міжнародного законодавства, якісного задоволення запитів покупців та забезпечення найвищої якості продукції.

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