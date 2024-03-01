Інформація про завищення цін на ремонт Дегтярівського мосту в Києві містить неточності, - експерт

"Договірна ціна (кошторис) не є кінцевою ціною на оплату. Варто дивитися у вартість фактично виконаних та оплачених робіт, де ціни є нижчими, оскільки в кошторисі закладаються різноманітні ризики", - заявила Мінюкова.

Вона також зазначила, що відстань до лінії фронту не вливає на ціну, але на неї впливають такі характеристики, як відстань транспортування, вартість вʼяжучих матеріалів (бітум) тощо.

"Порівнювати з іншими областями не варто також тому, що у 2023 році у прифронтових областях (Дніпропетровській та Сумській, - ред.) не проводились капітальні ремонти, а тільки ямкові. А дана марка асфабельтону для ямкового ремонту не використовується, бо там більш дешевший тип асфальтобетону без модифікуючих добавок. Ціни наведені у таблиці ДерждорНДІ були зафіксовані у 2022 році і не оновлювались з того часу", - пише Мінюкова.

За її словами, знайшовши більш дешеву арматуру для порівняння, журналісти не навели доказів, що ці вироби підходять для будівництва мостів.

"В мостових конструкціях не використовується марка сталі, яка використовується для цивільного будівництва, тому порівнювати дані ціни некоректно", - зазначає Мінюкова.

Також, на її думку, в розслідувані не врахували багато факторів або використовували некоректні порівняння, аналізуючи вказані в кошторисі ціни на пісок, смолу та інше.

Що відомо про Дегтярівський міст

Дегтярівський міст - комбінований шляхопровід на вулиці Дегтярівській у місті Києві, який перетинає вулицю Олександра Довженка.

"Київавтодор" планував відкрити рух новим Дегтярівським шляхопроводом до кінця 2023 року. За даними Prozorro, очікувана вартість реконструкції шляхопроводу - понад 934 млн грн.