Інформація про відсутність солі у комунальників Києва не відповідає дійсності, - КМДА

Інформація про нібито відсутність поставки солі до КП "ШЕУ Оболонського району" недостовірна та безпідставна. Це виглядає як спланована кампанія з дискредитації комунальних підприємств столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті КМДА.

"У мережі поширюється недостовірна та безпідставна інформація щодо закупівлі солі КП "ШЕУ Оболонського району" м. Києва. Дані про нібито відсутність поставки солі до підприємства не відповідають дійсності та дискредитують комунальне підприємство. Уся сіль була поставлена у повному обсязі та використана під час утримання вулично-дорожньої мережі міста", - заявили в КП "ШЕУ Оболонського району".

У повідомленні зазначено, що кримінальна справа проти працівників комунального підприємства не порушена. Підозру правоохоронці вручили керівнику підрядної організації.

"Вкотре закликаємо не маніпулювати та не поширювати недостовірну інформацію з безпідставними звинуваченнями. Оскільки це виглядає як спланована кампанія з метою дискредитації комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність столиці", - наголошується у повідомленні.