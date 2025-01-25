ua en ru
Сб, 25 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Информация об отсутствии соли у коммунальщиков Киева не соответствует действительности, - КГГА

Суббота 25 января 2025 09:00
UA EN RU
Информация об отсутствии соли у коммунальщиков Киева не соответствует действительности, - КГГА Фото: информация об отсутствии соли у коммунальщиков Киева не соответствует действительности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Информация о якобы отсутствии поставки соли в КП "ДЭУ Оболонского района" недостоверна и безосновательна. Это выглядит как спланированная кампания по дискредитации коммунальных предприятий столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте КГГА.

"В сети распространяется недостоверная и безосновательная информация о закупке соли КП "ДЭУ Оболонского района" г. Киева. Киева. Данные о якобы отсутствии поставки соли на предприятие не соответствуют действительности и дискредитируют коммунальное предприятие. Вся соль была поставлена в полном объеме и использована при содержании улично-дорожной сети города", - заявили в КП "ДЭУ Оболонского района".

В сообщении указано, что уголовное дело против работников коммунального предприятия не возбуждено. Подозрение правоохранители вручили руководителю подрядной организации.

"В очередной раз призываем не манипулировать и не распространять недостоверную информацию с безосновательными обвинениями. Поскольку это выглядит как спланированная кампания с целью дискредитации коммунальных предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность столицы", - отмечается в сообщении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА
NEWS
В Вишневом из разрушенной "Шахедом" многоэтажки спасли 5 человек, среди них есть дети
В Вишневом из разрушенной "Шахедом" многоэтажки спасли 5 человек, среди них есть дети
DAILY
Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ