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Інформація про скасування навчання з 1 вересня - фейк: МОН зробило заяву

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 11:02
Інформація про скасування навчання з 1 вересня - фейк: МОН зробило заяву Фото: МОН зробило заяву щодо навчального процесу в Україні (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві освіти та науки України зробили заяву щодо початку навчального року в країні. Інформація про скасування навчання з 1 вересня - фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОН.

У міністерстві нагадали заяву міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, що при будь-якому рівні епідемічної небезпеки освітній процес триватиме.

"Міністерство освіти і науки України повідомляє, що інформація в соціальних мережах щодо скасування освітнього процесу в закладах освіти з 1 вересня є недостовірною", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, МОН розглядає три варіанти початку нового навчального року в Україні.

Крім того, у МОН розповіли про вакцинацію вчителів та студентів, чи пустять у класи та гуртожитки без щеплення.

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