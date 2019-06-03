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Информация о минировании в Харькове не подтвердилась

Новости » Происшествия    03.06.2019 - 22:02
Информация о минировании в Харькове не подтвердилась
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Правоохранители проверили здания и прилегающие территории

Правоохранители Харькова проверили информацию о возможном заминировании 31 объекта в городе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области. 

В полиции сообщили, что специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 13405 кв. метров помещений и 14 150 кв. метров прилегающей территории, а также эвакуировали 231 человек.

"Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - говорится в сообщении, отметив, что проводится проверка еще 13 объектов. 

На местах событий работают сотрудники следственно-оперативных групп, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции. 

"Сообщения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины", - отметили в пресс-службе. 

Напомним, в 10:30 3 июня в полицию Харькова поступило сообщение о заминировании 31 объекта. Как сообщалось, заминировали 23 здания, 7 больниц и аэропорт. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце мая в Виннице сотрудники Национальной полиции проверили информацию о минировании 28 объектов в городе. В частности, 29 мая на электронную почту полиции пришло сообщение о заминировании жилых домов, детских садов, торговых центров, общественного транспорта и железнодорожного вокзала.

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