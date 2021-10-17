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Информация об экспроприации газа заставит иностранные компании уйти из Украины, - нардеп

Автор: Артем Горовенко

Информация о намерениях украинского правительства экспроприировать природный газ у частных компаний заставила иностранных трейдеров вывозить свой газ с Украины.

Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко в эфире "Украина24".

"Как только этот слух начал распространяться, а это же последние три недели, то можно сказать одно - уже некоторые иностранные компании, которые на выгодных для нас условиях закачали в наше хранилище газ для того, чтобы потом распоряжаться им, они уже начали отбирать этот газ", - заявил нардеп.

Он также отметил, что слухи об экспроприации газа или введение запрета на его реализацию частными компаниями приведет к сокращению инвестиций.

Напомним, ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил идею властей запретить частному бизнесу свободно продавать свой газ.

Это вызвало критику экспертов, нардепов и международных специалистов, которые предупредили о катастрофических последствиях для украинской экономики.

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Газинвестиции в Украину