К информационной кампании Минздрава в поддержку COVID-вакцинации присоединились украинские айтишники
Рекламная платформа MGID присоединилась к всеукраинской вакцинальной кампании. В частности, возможности своей платформы компания направила на распространение официальной информации Минздрава о прививках и вакцинах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.
Отмечается, что таким образом MGID стремятся помочь стране бороться с дезинформацией, чем способствовать расширению осведомленности людей.
"Несмотря на активную информационную кампанию, нацеленную на увеличение количества вакцинированных, процент украинцев, полностью привитых от коронавируса, все еще остается достаточно низким - 28,57%. Одна из причин малого количества привитых в Украине - дезинформация по эффективности вакцины. Чтобы как можно больше украинцев получили доступ к правдивой информации, компания MGID предложила Минздраву возможности своей рекламной платформы для распространения контента о важности прививки", - отметили в компании.
Сейчас информационные материалы Минздрава о вакцинах и вакцинации активно показываются более чем на 30 тыс. партнерских сайтов MGID.
"MGID - глобальная компания с украинскими корнями. Мы работаем по всему миру, и имеем возможность наблюдать за влиянием пандемии на жизнь людей. Поэтому мы не безразличны к ситуации, которая сейчас сложилась в нашей стране, и готовы направить все усилия на помощь распространению правдивой информации относительно прививки от COVID-19", - отметил СЕО MGID Сергей Денисенко.
По его мнению, таким образом они смогут увеличить покрытие кампании по вакцинации, помочь аудитории получить информацию из официальных источников и сформировать правильное представление о действии вакцины.
В MGID добавляют, что и дальше готовы помогать государству в проведении коммуникационных кампаний по вакцинации.
В общей сложности, это уже второй проект MGID, направленный на борьбу с дезинформацией о коронавирусе. Первый был реализован в начале первого локдауна. Тогда компания бесплатно помогла распространять информационные сообщения Общества Красного Креста Украины.
За период кампании, правдивые новости о COVID-19 и информацию о том, как защитить себя, получили более 16 млн пользователей на 3 тыс. контентных сайтах.