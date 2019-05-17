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Информатора WikiLeaks снова арестовали

Новости » Политика    17.05.2019 - 03:31
Информатора WikiLeaks снова арестовали
Фото: Челси Мэннинг (GettyImages)

Мэннинг арестовали на 18 месяцев

Суд вновь арестовал активистку и бывшего аналитика военной разведки, которая предоставляла документы для WikiLeaks, Челси Мэннинг. Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что Мэннинг отказалась давать показания по делу об утечках конфиденциальной информации через портал WikiLeaks.

"Я бы предпочла умереть с голоду, чем изменить свою позицию в этом отношении", -- сказала Мэннинг на заседании суда.

Информатора WikiLeaks арестовали на 18 месяцев. По словам прокуроров, заключение в тюрьму является единственным имеющимся у них инструментом, который может заставить Мэннинг дать показания.

Напомним, что в марте информатора WikiLeaks Челси Мэннинг арестовали из-за ее отказа дать показания в суде по делу о причастности к передаче секретных дипломатических и военных документов организации. Она отказалась давать показания из-за неуверенности в конфиденциальности судебного процесса, проводимого жюри присяжных.

РБК-Украина писало, что 9 мая Мэннинг выпустили из-под стражи, где она пробыла 62 дня. 

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