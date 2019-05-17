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Інформатора WikiLeaks знову заарештували

Новини » Політика    17.05.2019 - 03:31
Інформатора WikiLeaks знову заарештували
Фото: Челсі Меннінг (GettyImages)

Меннінг заарештували на 18 місяців

Суд знову заарештував активістку і колишнього аналітика військової розвідки, яка надавала документи для WikiLeaks, Челсі Меннінг. Про це повідомляє NBC.

Наголошується, що Меннінг відмовилася давати свідчення у справі про витоках конфіденційної інформації через портал WikiLeaks.

"Я б воліла вмерти з голоду, ніж змінити свою позицію в цьому відношенні", - сказала Меннінг на засіданні суду.

Інформатора WikiLeaks заарештували на 18 місяців. За словами прокурорів, ув'язнення є єдиним наявним у них інструментом, який може змусити Меннінг дати свідчення.

Нагадаємо, що в березні інформатора WikiLeaks Челсі Меннінг заарештували через її відмову дати свідчення в суді по справі про причетність до передачі секретних дипломатичних і військових документів організації. Вона відмовилася давати свідчення через невпевненість в конфіденційності судового процесу, що проводиться журі присяжних.

РБК-Україна писало, що 9 травня Меннінг випустили з-під варти, де вона пробула 62 дня.

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