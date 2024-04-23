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Інфляція в Україні прискориться: експерти навали дві причини зростання цін

Україна, Вівторок 23 квітня 2024 13:07
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Інфляція в Україні прискориться: експерти навали дві причини зростання цін Фото: Ціни в Україні зростатимуть більш швидко (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У 2024 році споживча інфляція в Україні буде вищою, ніж минулого року через нижчий врожай та зростання курсу долара. У грудні вона прискориться до 8,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на консенсус-прогноз за квітень 2024 року експертів та чиновників, оприлюднений на сайті Мінекономіки.

Як зазначається в повідомленні, стримувати зростання цін у першій половині року в основному буде чинник достатньої пропозиції завдяки ефектам гарних минулорічних врожаїв. Надалі чинником прискорення цін стане вичерпання домінантної дії цього чинника на фоні нижчого врожаю 2024 року, а також перенесення в ціни ефекту млявої девальвації гривні.

За прогнозом експертів, у наступному році, у разі закінчення війни у 2024 році, інфляція збережеться на рівні 8,2%, а в разі продовження війни, навпаки, зросте до 9,2%.

Ціни в Україні

За підсумками 2023 року споживча інфляція в Україні становила 5,1%, що значно нижче, ніж у 2022 році (26,6%).

У березні 2024 року інфляція в Україні впала 3,2%, що виявилося значно нижчим за прогноз НБУ. У центробанку заявили, що відхилення від прогнозу забезпечила динаміка компонентів, які мають малопередбачуваний характер, насамперед цін на сирі продукти харчування.

Як зазначили в НБУ, швидше здешевлення сирих продуктів пов'язане насамперед із тимчасовими факторами, вплив яких, ймовірно, вичерпається у другому півріччі 2024 року.

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