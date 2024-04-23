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Инфляция в Украине ускорится: эксперты назвали две причины роста цен

Украина, Вторник 23 апреля 2024 13:07
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Инфляция в Украине ускорится: эксперты назвали две причины роста цен Фото: Цены в Украине будут расти быстрее (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В 2024 году потребительская инфляция в Украине будет выше, чем в прошлом году из-за более низкого урожая и роста курса доллара. В декабре она ускорится до 8,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на консенсус-прогноз за апрель 2024 года экспертов и чиновников, обнародованный на сайте Минэкономики.

Как отмечается в сообщении, сдерживать рост цен в первой половине года в основном будет фактором достаточного предложения благодаря эффектам хороших прошлогодних урожаев. В дальнейшем фактором ускорения цен станет исчерпание доминантного действия этого фактора на фоне более низкого урожая 2024 года, а также перенос в цены эффекта вялой девальвации гривны.

По прогнозу экспертов, в следующем году, в случае окончания войны в 2024 году, инфляция сохранится на уровне 8,2%, а в случае продолжения войны наоборот вырастет до 9,2%.

Цены в Украине

По итогам 2023 потребительская инфляция в Украине составила 5,1%, что значительно ниже, чем в 2022 году (26,6%).

В марте 2024 года инфляция в Украине упала 3,2%, что оказалось значительно ниже прогноза НБУ. В центробанке заявили, что отклонения от прогноза обеспечила динамика компонентов, имеющих малопредсказуемый характер, прежде всего, цен на сырые продукты питания.

Как отметили в НБУ, скорее удешевление сырых продуктов связано, прежде всего, с временными факторами, влияние которых, вероятно, иссякнет во втором полугодии 2024 года.

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Инфляция в Украине Цены в Украине
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