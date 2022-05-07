Инфляция в Украине достигла 16%. НБУ название причины роста цен

"Кроме того, ускорение инфляции объясняется значительным ростом цен в частично захваченных областях вследствие блокирования российскими захватчиками поставки товаров",- говорится в сообщении.

По данным НБУ, быстрее дорожали обработанные продукты, молоко, отдельные овощи и фрукты. Но из-за сезонного расширения предложения, сокращения экспорта и более слабого спроса подешевели яйца.

Рост цен на непродовольственные товары был сдержанным из-за фиксированного курса гривны и переориентации спроса граждан на первоочередные товары. В то же время последнее обусловило стремительное подорожание лекарств и отдельных товаров личного ухода.

Уменьшение налогов на топливо способствовало замедлению роста цен на него, однако было нивелировано подорожанием нефти и логистики, разрушением НПЗ и нефтебаз.

Сдерживало инфляцию также сохранения неизменными тарифов на коммунальные услуги, отмена импортных налогов и неизменный курс гривны к доллару, отметили в НБУ.

Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2022 года по сравнению с февралем выросли на 4,5%. В годовом измерении (к марту прошлого года) инфляция ускорилась до 13,7%.