Инфляция‌ ‌кредиту‌ ‌не‌ ‌помеха‌ ‌

По данным Государственной службы статистики, осенью в Украину вернулась инфляция. Она составила 1,7%. В сентябре 2020 цены на многие потребительские товары выросли. Так, подорожал хлеб, сахар, подсолнечное масло, сало, яйца, безалкогольные напитки, мясо, молоко и рыба.

Инфляция — явление заметное, особенно для тех, у кого нет сбережений. Доступное решение вопроса с временными финансовыми сложностями — кредит онлайн на карту без отказа. Если деньги нужны срочно, взять небольшую сумму в долг до 30 дней поможет система микрокредитования. Осуществить подбор кредита можно на сайте финансового агрегатора Skywards.

Что нужно, чтобы подать заявку в МФО

Подать заявку на получение кредита можно онлайн, что очень удобно. Решение система принимает быстро: на регистрацию, заполнение анкеты и ожидание ответа вы потратите максимум 15 минут.

Если выдача будет одобрена, средства зачислятся на карту в течение 1 минуты после получения вашего согласия с условиями договора. Оформить кредит можно в любое время суток, находясь в любой точке страны. Под рукой должен быть только:

паспорт;

идентификационный код;

мобильный телефон;

банковская карта.

Возвращать кредит, полученный онлайн, тоже легко. Это можно сделать через Интернет. Есть несколько вариантов внесения средств в счет погашения кредита:

в Личном кабинете на сайте организации-кредитора;

через веб-версии платежных сервисов EasyPay, iPay, MyPay, City24;

через Приват24.

Кто может взять микрокредит

В МФО, в отличие от банка, вам не откажут в выдаче кредита, даже вы работаете неофициально или не имеете постоянного дохода. Получить небольшую сумму в долг здесь могут также студенты и пенсионеры. Предоставление справки о доходах не требуется.

Кроме того, в микрофинансовой организации могут взять деньги в долг клиенты с плохой кредитной историей. Наличие просрочек и/или незакрытых кредитов в других финансовых компаниях — не приговор. Но нужно понимать, что в такой ситуации рассчитывать на получение большого займа не приходится. а вот срочно получить “спасительную” сумму вполне возможно.

Своевременное возвращение займа — шаг к улучшению кредитной истории

Вернуть небольшой долг гораздо легче, поэтому важно позаботиться о своевременном погашении. Отдав лояльной МФО полученные средства, не нарушая условий договора, вы сможете тем самым улучшить свою кредитную историю.

Да, кредитный рейтинг повысится ненамного. Однако в следующий раз автоматическая система рассмотрения заявок “увидит” уже улучшенный скоринг. А это значит, что повысится вероятность получения более крупной суммы на более продолжительный срок.

Выдают ли МФО долгосрочные кредиты

В МФО можно оформить не только краткосрочный, но и долгосрочный кредит. Многие микрофинансовые организации, список которых представлен на сайте финансового помощника Skywards, предлагают такие программы кредитования. Их условия предполагают возможность выдачи заемщику финансовых средств на длительный период: на 3, 6 и даже 18 месяцев.

Итак, если вам нужны деньги на длительное время, можно подать заявку в одну из микрофинансовых организаций. И в этом случае очень важно выбрать надежную компанию.Например, долгосрочный займ оформляют компании НаДовго, LOANY, Moneyveo и др.

На сайте Skywards представлены только проверенные украинские кредитные организации. Чтобы подобрать наиболее выгодные условия получения займа, нужно ввести в строку поиска несколько критериев (сумму, срок, город и др.). Система обработает информацию и мгновенно выдаст список вариантов. Вам останется только выбрать оптимальный.

С помощью Skywards вы легко найдете наиболее выгодное кредитное предложение.