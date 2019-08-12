Инфляция в июле была выше, чем прогнозировали, - НБУ

Фото: Национальный банк Украины (РБК-Украина)

В июле 2019 потребительская инфляция в годовом измерении составила 9,1%

Показатель инфляции в Украине, ускорившейся по итогам июля 2019 года в годовом измерении до 9,1%, был выше прогноза, который ранее дал Национальный банк Украины (НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В ведомстве отметили, что отклонение обусловлено темпами роста цен на отдельные сырые продукты питания.

"Общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза Национального банка прежде всего под влиянием факторов со стороны предложения продуктов питания, в частности вследствие неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

В Нацбанке также добавили, что фундаментальное инфляционное давление, выраженное показателем базовой инфляции, в целом соответствует ожиданиям регулятора.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 17,5% до 17,0% годовых с 19 июля. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, данные по инфляции позволяют НБУ продолжить цикл понижения учетной ставки.

Кроме того, потребительские цены в Украине в июле 2019 года по сравнению с июнем снизились на 0,6%. По данным Госстата, с начала года цены в Украине выросли на 3,0%. При этом в годовом измерении (к июлю 2018 года) инфляция ускорилась до 9,1%.