ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Інфляція в липні була вищою, ніж прогнозували, - НБУ

Новини » Економіка    12.08.2019 - 22:15
Інфляція в липні була вищою, ніж прогнозували, - НБУ
Фото: Національний банк України (РБК-Україна)

У липні 2019 споживча інфляція в річному вимірі склала 9,1%

Показник інфляції в Україні, пришвидшенням за підсумками липня 2019 року в річному вимірі до 9,1%, був вище прогнозу, який раніше дав Національний банк України (НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу НБУ.

У відомстві зазначили, що відхилення обумовлено темпами зростання цін на окремі сирі продукти харчування.

"Загальний показник інфляції перевищив траєкторію прогнозу Національного банку насамперед під впливом факторів з боку пропозиції продуктів харчування, зокрема внаслідок несприятливих погодних умов", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку також додали, що фундаментальне інфляційний тиск, виражений показником базової інфляції, в цілому відповідає очікуванням регулятора.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 17,5% до 17,0% річних з 19 липня. Як зазначив глава НБУ Яків Смолій, дані по інфляції дозволяють НБУ продовжити цикл зниження облікової ставки.

Крім того, споживчі ціни в Україні в липні 2019 року порівняно з червнем знизилися на 0,6%. За даними Держстату, з початку року ціни в Україні зросли на 3,0%. При цьому в річному вимірі (до липня 2018 року) інфляція прискорилася до 9,1%.

 

Смолій прокоментував результати перевірки декларацій В Україні суттєво збільшився випуск електронних грошей
Новини України інфляціяНаціональний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся