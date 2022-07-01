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Инфляция в еврозоне достигла рекордного уровня, - FT

Фото: Инфляция в еврозоне достигла рекордного уровня (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Потребительские цены в европейской зоне растут рекордными темпами. В июне инфляция достигла 8,6% в годовом исчислении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В мае инфляция в еврозоне выросла с 8,1%, после того как резкое ускорение роста цен на продукты питания и энергоносители во многих странах компенсировало замедление инфляции в Германии, вызванное государственными субсидиями на транспорт и электроэнергию.

Цены на энергоносители в еврозоне в июне выросли почти на 42%, поскольку Россия сократила поставки природного газа в Европу, а цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 8,9%.

Базовая инфляция, отражающая темпы роста цен за исключением краткосрочных колебаний цен, например на энергоносители и продукты питания, несколько замедлилась с 3,8% в мае до 3,7% в июне.

Цены на услуги замедлились до 3,4%, в то время как цены на неэнергетические промышленные товары продолжали ускоряться до 4,3%.

Ранее сообщалось, что страны G7 работают над механизмом ограничения цен на газ из России.

Кроме того, в мае жители Соединенных Штатов начали меньше тратить, поскольку домохозяйства столкнулись с исторически повышенным уровнем инфляции.

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Европа