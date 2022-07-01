Инфляция в еврозоне достигла рекордного уровня, - FT

В мае инфляция в еврозоне выросла с 8,1%, после того как резкое ускорение роста цен на продукты питания и энергоносители во многих странах компенсировало замедление инфляции в Германии, вызванное государственными субсидиями на транспорт и электроэнергию.

Цены на энергоносители в еврозоне в июне выросли почти на 42%, поскольку Россия сократила поставки природного газа в Европу, а цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 8,9%.

Базовая инфляция, отражающая темпы роста цен за исключением краткосрочных колебаний цен, например на энергоносители и продукты питания, несколько замедлилась с 3,8% в мае до 3,7% в июне.

Цены на услуги замедлились до 3,4%, в то время как цены на неэнергетические промышленные товары продолжали ускоряться до 4,3%.