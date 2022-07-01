Инфляция в еврозоне достигла рекордного уровня, - FT
Потребительские цены в европейской зоне растут рекордными темпами. В июне инфляция достигла 8,6% в годовом исчислении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
В мае инфляция в еврозоне выросла с 8,1%, после того как резкое ускорение роста цен на продукты питания и энергоносители во многих странах компенсировало замедление инфляции в Германии, вызванное государственными субсидиями на транспорт и электроэнергию.
Цены на энергоносители в еврозоне в июне выросли почти на 42%, поскольку Россия сократила поставки природного газа в Европу, а цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 8,9%.
Базовая инфляция, отражающая темпы роста цен за исключением краткосрочных колебаний цен, например на энергоносители и продукты питания, несколько замедлилась с 3,8% в мае до 3,7% в июне.
Цены на услуги замедлились до 3,4%, в то время как цены на неэнергетические промышленные товары продолжали ускоряться до 4,3%.
Ранее сообщалось, что страны G7 работают над механизмом ограничения цен на газ из России.
Кроме того, в мае жители Соединенных Штатов начали меньше тратить, поскольку домохозяйства столкнулись с исторически повышенным уровнем инфляции.