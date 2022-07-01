Інфляція в єврозоні досягла рекордного рівня, - FT

Споживчі ціни в європейській зоні зростають рекордними темпами. У червні інфляція досягла 8,6% в річному численні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

У травні інфляція в єврозоні зросла з 8,1%, після того, як різке прискорення зростання цін на продукти харчування та енергоносії в багатьох країнах компенсувало уповільнення інфляції в Німеччині, викликане державними субсидіями на транспорт і електроенергію.

Ціни на енергоносії в єврозоні в червні зросли майже на 42%, оскільки Росія скоротила поставки природного газу в Європу, а ціни на продукти харчування, алкоголь і тютюн зросли на 8,9%.

Базова інфляція, що відображає темпи зростання цін, за винятком короткострокових коливань цін, наприклад на енергоносії та продукти харчування, дещо сповільнилася з 3,8% у травні до 3,7% у червні.

Ціни на послуги сповільнилися до 3,4%, в той час, як ціни на неенергетичні промислові товари продовжували прискорюватися до 4,3%.