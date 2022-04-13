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Инфляция в Британии выросла до максимума за 30 лет из-за подорожания энергоносителей

Фото: Инфляция в Британии выросла до 30-летнего максимума (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потребительская инфляция в Великобритании подскочила до 7,0% в марте, самого высокого уровня с марта 1992 года. Это усилило повышение стоимости жизни, с которым столкнулись домохозяйства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Широкий рост цен привел к резкому увеличению годовой инфляции в марте, - сказал главный экономист Управления национальной статистики Грант Фитцнер. - Среди самых больших повышений были расходы на бензин, цены в основном собирались до недавнего снижения пошлин на топливо и мебель".

Инфляция в Великобритании за последний год пережила беспрецедентный скачок, как и в большинстве других стран с развитой экономикой, поскольку цены на энергоносители выросли, а трудности с цепочкой поставок из-за пандемии сохранялись.

Вторжение России в Украину 24 февраля привело к росту цен на энергоносители, и в прошлом месяце Управление бюджетной ответственности Великобритании прогнозировало, что индекс потребительских цен достигнет пика за 40 лет в 8,7% в последнем квартале 2022 года.

Финансовые рынки считают, что Банк Англии почти наверняка повысит процентные ставки до 1% с 0,75% 5 мая после своего следующего заседания, а затем доведет их до 2%-2,25% к концу 2022 года.

Быстрая инфляция и более высокие налоги на заработную плату приводят к самому большому сокращению доходов британских домохозяйств с момента начала учета в конце 1950-х годов. Банк Англии прогнозирует резкое замедление экономического роста в течение этого года.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Великобритания