Influencer Marketing Day: как продвигаться через блогеров и лидеров общественного мнения в 2021 году

Всего за последние 5 лет influencer-маркетинг вырос от безызвестности до формы маркетинга, понятной и незаменимой для брендов любой величины. Ежегодно бюджеты на этот канал продвижения растут в несколько раз, и результаты оправдывают вложенные инвестиции. Но, только в случае правильно построенной стратегии, взаимовыгодного сотрудничества и общения с лидерами мнений. Как же правильно?

На онлайн-конференции Influencer Marketing Day от WebPromoExperts, которая пройдет 29 июля 2021 года узнаете, как привлечь клиентов и увеличить продажи, как правильно подбирать лидеров мнений и измерять эффективность сотрудничества с ними.

Слушателей ждут 8 насыщенных часов обсуждения эффективных практик и систематизированной информации от 14 лучших в своем деле спикеров из топовых украинских компаний.

Вы услышите кейсы: INTERTOP Ukraine, Vodafone, Comfy, Щедрий Дар, Каштан, Равлик Боб, Metro Cash & Carry Ukraine, Uklon, SWEET.TV и другие.0

Конференция прольет свет на то, как создавать успешные пошаговые стратегии работы с блогерами, как находить “своих” лидеров общественного мнения со своей целевой аудиторией и выстраивать коммуникацию с теми, с кем хотите работать.

Из личного опыта спикеров узнаете:

Как брифовать инфлюенсера и выстраивать коммуникацию

100 000 охвата за 100$. Секрет микроинфлюенсеров

Как бренду найти своего лидера мнений и стать с ним партнерами. Кейс COMFY

Как вовлечь блогера в проект и получить в 3 раза больше публикаций? Кейс SWEET.TV

Реклама у блогеров совершенно бесплатно. Секреты вау-коммуникации

Что такое хорошо и что такое плохо: 5 признаков, что ваша нативная реклама работает

Influencer Marketing в B2B

Эксперты поделятся кейсами брендов, лайфхаками, секретами и правилами длительных и плодотворных отношений с блогерами различных масштабов. Расскажут, что такое продюсерские центры и агентства по подбору инфлюенсеров.

Ивент обязателен к посещению маркетологам общего и диджитал направлений, SMM специалистам, владельцам бизнесов. Всем, кому важно получить новые знания, познакомиться с топовыми стратегиями и рабочими инструментами, перестать сливать бюджет и получить качественный рост с помощью продвижения через инфлюенсеров.

Принять участие в конференции можно в двух форматах:

— Онлайн. Бесплатный при условии предварительной регистрации. С возможностью послушать конференцию и задать вопросы лекторам в прямом эфире, общаться с коллегами в Telegram-чате и получить гарантированные подарки от спонсоров ивента.

— Онлайн + Запись конференции. Стоимость этого типа участия — 500 грн до 29 июля (в день конференции: 800 грн). Участники получат все те же возможности, что доступны в бесплатном формате, плюс доступ к записи Influencer Marketing Day и прошлой конференции SMM Day с возможностью смотреть и пересматривать в любое удобное время.

Не откладывайте регистрацию и не пропустите событие, которое изменит курс вашего бренда!

Также подписывайтесь на телеграмм чат конференции https://bit.ly/2U0u6ZM, где вы найдете новые знакомства и будете в курсе всех новостей.

Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, Webpromo

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