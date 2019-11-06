Industrial Innovation Group готова бесплатно реализовать проект "Государство в смартфоне"

В условиях отсутствия у государства средств на масштабный проект "Государство в смартфоне" группа украинских компаний Industrial Innovation Group предложила свою помощь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров во вторник, 5 ноября, заявил, что у государства нет средств на реализацию масштабного проекта "Государство в смартфоне".

"На "Государство в смартфоне" (на приложение, портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровых навыков и т.п.) деньги в бюджете не предусмотрены. Есть 30,8 миллиона гривен на поддержку текущих систем (сайтов, серверов, шин), которые работали и раньше", – написал он на своей странице в Facebook.

"Делаю ставку на эффективную команду и международно-техническую помощь, государственно-частное партнерство, волонтерство. В нашем направлении, на данном этапе развития страны, нужно уметь достигать цели с ограниченным ресурсом. А диджитализация - это эффективность, трансформация и, надеюсь, влияние на увеличение бюджета на 2021 год", - отметил министр.

В то же время украинская Industrial Innovation Group (IIG) предложила абсолютно бесплатно предоставить государству необходимую помощь для реализации проекта.

В ходе технологического шоу, которое прошло в Киеве накануне Дня Независимости, топ-менеджеры IIG заявили о готовности в рекордно короткое время создать в Украине систему "Электронного государства" и бесплатно обеспечить каждого украинца высокотехнологичной ID-картой.

"Наша Группа компаний может реализовать ту задачу, которую сегодня ставит украинское государство – создать электронную Украину, реализовать проект "государство в смартфоне", - заявила президент Industrial Innovation Group Ирина Обиденко.

В подтверждение этого группа компаний Industrial Innovation Group продемонстрировала свои технологические и производственные мощности, подчеркнув, что в процессе создания "Электронной Украины" наше государство не требует никаких иностранных технологий, любой технологической помощи.

По информации пресс-службы компании IIG, на технологическое шоу был приглашен и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Сегодня в украинской группе компаний IIG подтвердили готовность помочь государству в реализации амбициозного проекта бесплатно.

"Компания готова предоставить полный спектр услуг для развития элементов "электронной Украины", имея замкнутый цикл производства электронных документов, которые создают технологический базис всем сервисам электронного правительства", - подчеркнула Ирина Обиденко.