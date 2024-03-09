Індонезійські пілоти заснули під час рейсу: розпочато розслідування

Пілот і другий пілот одночасно спали близько 28 хвилин під час рейсу авіакомпанії Batik Air, що прямував з Південно-Східного Сулавесі до столиці Індонезії, Джакарти.

Інцидент призвів до низки навігаційних помилок, проте 153 пасажири Airbus A320 і чотири бортпровідники не постраждали під час польоту, який тривав дві години 35 хвилин.

Генеральний директор повітряного транспорту Марія Крісті Ендах Мурні заявила, що Міністерство транспорту "виносить сувору догану" авіакомпанії Batik Air у зв'язку з інцидентом.

Вона закликала авіакомпанію приділяти більше уваги часу відпочинку екіпажів.

"Ми проведемо розслідування і аналіз нічного рейсу в Індонезії, пов'язаного з управлінням ризиками втоми для Batik Air і всіх операторів польотів", - сказала Крісті.

Позиція авіакомпанії

Пілоти, які брали участь в інциденті 25 січня, були тимчасово відсторонені від виконання польотів, йдеться в заяві.

У своїй заяві Batik Air заявила, що "дотримується політики адекватного відпочинку" і що вона "зобов'язується виконувати всі рекомендації з безпеки".Звіт KNKT, з яким Агентство Франс Прес ознайомилося в п'ятницю, був завантажений на сайт агентства наприкінці лютого.

Згідно зі звітом, один з пілотів не відпочив належним чином в ніч перед польотом.

Приблизно через 90 хвилин після того, як літак злетів, капітан попросив дозволу у свого другого пілота трохи відпочити, і прохання було задоволено.

Другий пілот взяв на себе командування літаком, але також ненавмисно заснув.

"У другого пілота були одномісячні діти-близнюки. Його дружина піклувалася про немовлят, а він допомагав їй, перебуваючи вдома", - йдеться у звіті.

Через кілька хвилин після останньої зафіксованої передачі другого пілота, центр управління в Джакарті спробував зв'язатися з літаком. Він не отримав відповіді.

Через двадцять вісім хвилин після останнього повідомлення пілот прокинувся і зрозумів, що його другий пілот спить, а літак летить не за правильною траєкторією.

Він негайно розбудив свого колегу, відповів на дзвінки з Джакарти і скоригував траєкторію польоту, йдеться в повідомленні.

Після інциденту літак благополучно приземлився.KNKT закликала авіакомпанію Batik Air проводити регулярні перевірки кабіни пілотів і забезпечити, щоб пілоти і бортпровідники відпочивали перед польотами.

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